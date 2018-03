Milan, visite per Reina: scoppia il caso Donnarumma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alta tensione in casa Milan dopo le visite di ieri di Pepe Reina. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera di questa mattina il rapporto tra Massimiliano Mirabelli e Alfonso Donnarumma, padre dei due portieri rossoneri, è ai minimi termini a causa dello scarso utilizzo di Antonio, nonostante le promesse del ds della scorsa estate, e non è da escludere che in estate non se ne possano andare entrabmi, con il Milan che sarebbe costretto a tornare sul mercato nonostante l'arrivo dell'attuale portiere del Napoli.