Milan, Vlahovic per crescere alle spalle di Ibra: vale 40 milioni, ma Commisso è un osso duro

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si parla del mercato del Milan, un mercato per il quale sarà importante conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo che vale dai 50 a 70 milioni. La rosea su concentra sull'attacco dei rossoneri: Ibrahimovic, che resterà, non è un ragazzino ed avrà bisogno di un gregario, una punta che possa dargli il cambio e magari crescere al suo fianco. Il Milan sta monitorando il giovane Dusan Vlahovic della Fiorentina: per lui si parla di una quotazione da 40 milioni. Pioli, che lo ha fatto debuttare in maglia viola, lo stima, ma trattare con Commisso non è mai semplice. Di certo c’è che il ragazzo non ha intenzione di rinnovare il contratto con la società toscana.