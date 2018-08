Milan, voluntary agreement: la strada non è spianata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan, dopo la riammissione in Europa, spera di ottenere il voluntary agreement, il piano volontario di rientro nel FFP, su basi ben diverse da quello presentato da Fassone e respinto dall’UEFA. La fine dell’avventura Yonghong Li e l’avvento del fondo Elliott hanno convinto il Tribunale arbitrale sportivo a riammettere la squadra in Europa, ma la strada verso il voluntary - scrive il quotidiano La Repubblica - non è spianata.