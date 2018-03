Milan-Wilshere, Mirabelli a Londra vuole sorpassare la Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport oggi in edicola, il Milan a Londra per affrontare l'Arsenal questa sera proverà a convincere il centrocampista Jack Wilshere a sposare la causa rossonero a partire dalla prossima stagione.

In scadenza di contratto coi gunners, il calciatore classe '92 piace anche alla Juventus che alla luce dei risultati ottenuti negli ultimi anni ha argomenti più convincenti. Ma Fassone e Mirabelli non mollano e puntano a chiudere l'accordo col calciatore di Stevenage.