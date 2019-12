© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nuovo tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta sta facendo di tutto per trattenere Granit Xhaka. Ma secondo il The Independent esisterebbe già un accordo di massima fra i Gunners e l'Hertha Berlino sulla base di un prestito con obbligo di acquisto fissato a 30 milioni di euro. L'ultima parola in merito toccherà comunque al tecnico, anche se le chance di vedere ancora l'ex capitano a Londra appaiono davvero remote.