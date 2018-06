Milan, Yonghong Li a caccia di soci per svoltare

Fino ad ora è stato un argomento tabù per Yonghong Li, il presidente del Milan non ha mai voluto aprire a soci di minoranza che lo aiutassero nella gestione del club. Le ultime indiscrezioni dicono invece che l’azionista di maggioranza abbia iniziato a prendere in considerazione questa ipotesi di alleggerimento, in modo da non sobbarcarsi tutto il peso economico del club. Nel suo viaggio milanese di 4 giorni (ripartito ieri per Hong Hong), il presidente ha incontrato anche dei possibili partners. Un socio di minoranza che potrebbe non provenire dalla Cina, i rumors dicono che ci sarebbero stati già degli abboccamenti importanti. Yonghong Li proverà inoltre a rifinanziare il debito con Elliott, dare un’accelerata per provare a chiudere una volta per tutte questa lunga trattativa, insomma il cinese sta facendo di tutto per rimanere aggrappato al suo investimento da quasi un miliardo di euro se si considerano tutte le spese che ha fronteggiato in questi mesi. Intanto il club ha spedito la memoria difensiva all’Uefa puntando sul principio di eguaglianza, perché altri club nella stessa situazione del Milan non hanno subito l’esclusione dalle coppe.