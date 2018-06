Milan, Yonghong Li potrebbe aver trovato un socio: i dettagli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato da Premiumsporthd.it, il presidente del Milan Yonghong Li potrebbe aver trovato un socio. Gli indizi in questo senso sono scarsi, ma non si tratterebbe di una società, bensì di una persona fisica e non cinese. Indubbiamente non sarà facile chiudere una delle due operazioni prima del periodo 18-20 giugno, quando si riunirà a Nyon la Adjudicatory Chamber per il processo al Milan, ma sarebbe, secondo i dirigenti rossoneri, una preziosa carta per ammorbidire la sentenza nei confronti del club milanista.

Nelle prossime ore arriveranno a Milano altri 10 milioni di euro fermi da venerdi in Lussembrugo come da prassi tecnica. Intanto sempre venerdi è partita direzione Uefa la memoria difensiva del Milan. 25 pagine fitte fitte nelle quali si evidenziano 3 punti: 1) il debito in bilancio si riferisce agli anni 2015, 2016, 2017 e non sarebbe giusto punire l'attuale dirigenza che ha valorizzato la rosa; 2) il principio di eguaglianza, perché altri club nella setessa situazione del Milan non hanno subito l'esclusione delle coppe; 3) le ipotesi dell'Uefa su rifinanziamento ed eventuale arrivo di Elliott: si tratta di un processo alle intenzioni, non suffragato da fatti concreti.