Milan, Yonghong Li sarà a Milano da martedì: i dettagli

Fonte: Milannews.it

Settimana milanese, in gran segreto e a sorpresa, per il presidente del Milan Yonghong Li. In compagnia della famiglia e di Han Li. In base a quanto riferisce Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, il numero uno rossonero è a Milano da martedì scorso in compagnia della famiglia. Nessun passaggio da Casa Milan, nessun passaggio da Milanello. Ma riunioni continue legate soprattutto alla sua holding, che rappresenta ‘l’intoppo’, il freno e per il rifinanziamento e per la UEFA, Il presidente del Milan ha provato a chiarire qualche dubbio dopo le sollecitazioni dei giorni scorsi del cda del Milan, ed ha provato ad accelerare sulla questione rifinanziamento.