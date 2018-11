Milan, Zapata: "Finalmente non abbiamo subito gol. 4° posto meritato"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il difensore rossonero Cristian Zapata ha parlato così a Milan Tv dopo la vittoria di Udine: "Sono molto positivo e ancora di più quando vinciamo e si fanno le cose bene. Siamo molto contenti per il risultato, per la grinta della squadra, e la cosa più importante è che siamo dove meritiamo. Finalmente non abbiamo subito gol, dopo tanto tempo. Si è visto un Milan solido. Sappiamo che Udine è un campo difficile, questa vittoria ci dà qualcosa in più per andare avanti. Era un momento difficile e avevamo bisogno di reagire. Ora dobbiamo continuare così, a lottare ogni partita. Adesso ci riposiamo e giovedì abbiamo una partita importantissima, in Spagna dobbiamo fare punti per proseguire il nostro cammino in Europa".