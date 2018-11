Milan, Zapata: "Oggi dobbiamo sbloccare subito l'incontro"

© foto di Federico Gaetano

Cristian Zapata, difensore del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Dudelange: “Non sarà una gara semplice. Noi dovremo essere bravi a fare pressione fin dai primi minuti per andare in vantaggio e mettere la sfida in discesa. Oggi scenderanno in campo tanti che hanno giocato meno in stagione, non dobbiamo farci cogliere di sorpresa. Cutrone e Higuain? Si capiscono bene, speriamo possano fare una gara di grande valore oggi”.