Milan, Zapata: "Pronti a far bene col Napoli. Conosco Musacchio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della gara contro il Napoli, il difensore del Milan Cristian Zapata ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Sappiamo che il Napoli è una grande squadra, è in un buon momento, noi siamo preparati a fare bene oggi, è una partita difficile ma siamo preparati a far bene e ottenere il risultato che vogliamo. Coppia con Musacchio? Sicuramente abbiamo avuto la possibilità di giocare insieme al Villarreal, anche qui abbiamo fatto qualche gara, ci conosciamo bene e dobbiamo dimostrare che anche noi siamo pronti, speriamo di poter ottenere un buon risultato. Europa? Sappiamo che alla fine del campionato stiamo tutti lì, bisogna dare qualcosa di più per avvicinarsi all'obiettivo".