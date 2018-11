© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Possibile rinnovo per Cristian Zapata con il Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport il difensore colombiano si giocherà molte delle sue chance di permanenza in rossonero nelle prossime settimane, quando scenderà sempre in campo, viste le tantissime assenze, con il suo contratto che scadrà il prossimo 30 giugno ma che potrebbe essere comunque prolungato se dimostrerà di poter essere utile alla causa di Rino Gattuso.