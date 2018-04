Milan, Zapata: "Siamo pronti per il Napoli, sarà difficile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Milan Cristian Zapata ha presentato la sfida contro il Napoli ai microfoni di Milan TV: "Non abbiamo studiato nulla di ché, abbiamo solo lavorato tanto - riporta Milannews.it -. Siamo pronti, io e Mateo siamo difensori importanti e queste gare ci stimolano a fare meglio. Speriamo di poter dare una mano per la vittoria. Sarà una gara difficile per entrambe le squadre, vogliamo vincere per diversi motivi ma speriamo di portarla a casa. Siamo pronti a lottare per il nostro obiettivo che è molto vicino. L'anno scorso? Ma che gol all'Inter (ride, ndr)... Speriamo di ripeterlo anche oggi, quando trovo avversari forti sono motivato e voglio approfittare di questa occasione".