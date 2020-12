Milanese riporta in parità la sfida di Sofia: gol alla prima da titolare in giallorosso

Poco dopo il 20° del primo tempo la Roma trova il gol del pari con uno dei suoi esordienti: Milanese. Il centrocampista è bravissimo a farsi trovare al posto giusto in area di rigore al termine di un'azione manovrata con vede Peres crossare in mezzo per Mayoral. Lo spagnolo è bravissimo a stoppare e servire il giovane compagno che di controbalzo tiene la palla bassa e batte Busatto per l'1-1.