Milanetto: "Niang può essere il prossimo colpo da 100 milioni per il Toro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà Niang il prossimo pezzo pregiato del mercato granata, secondo Omar Milanetto. Ai microfoni di Tuttosport, l'ex ds del Genoa parla così del francese: "Se Niang, a 23 anni, capirà finalmente che deve diventare grande nella testa, maturare, e che il Toro può rappresentare la vera svolta per lui, visto che ha anche ritrovato il “suo” Mihajlovic, beh: diventerà uno dei migliori attaccanti della A. Nel Toro potrà anche essere il prossimo a guadagnarsi una clausola da 100 milioni, un giorno. Perché io ne ho visti pochi di giocatori forti come lui, tecnicamente e fisicamente. Ha talento, fiuto, genialità, forza fisica. Dà sgasate folli quando scatta, spacca le difese con la tecnica e la potenza, può giocare sia da esterno offensivo sia da seconda punta sia da attaccante centrale. Da noi fece 6 mesi strepitosi, non appena lo prendemmo nel gennaio del 2015. Non si butti via, ora, dopo le difficoltà dell’ultimo anno e mezzo: qualche giro in meno in auto, e qualche allenamento in più...".