Milano-Torino A/R: quanti affari sul mercato. Ride quasi sempre la Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Bonucci andata e ritorno. Gli ultimi due affari di mercato tra Juventus e Milan hanno avuto lo stesso protagonista, il difensore viterbese passato nel 2017 dai bianconeri ai rossoneri e poi tornato alla base con una fascia da capitano in meno. Nel tragitto, ha incrociato Mattia Caldara e Gonzalo Higuain, in un affare che alla fine dei conti è convenuto soprattutto alla Vecchia Signora, anche perché nel ritorno all'ombra delle Alpi Bonucci è tornato quello della BBC. Storia recente, storia precedente: sul mercato l'asse Milano-Torino, andata e ritorno, ha quasi sempre visto la Juventus sorridere e il Milan collezionare rimpianti.

L'unica vera eccezione ha le fattezze di Filippo Inzaghi: nel 2001 la Juve lo cede al Milan in cambio di Cristian Zenoni e 40 miliardi delle vecchie lire. Risultato? 126 gol in 300 presenze, due scudetti e due Champions League. Con il 9 sulle spalle: quasi un numero maledetto, per il Milan. Chiedere informazioni proprio a Higuain, ultima delusione in salsa rossonera arrivata da Torino.

Il Pipita, più che di Inzaghi, ha ripercorso le orme di Paolo Rossi: campione del mondo e Pallone d'Oro con la Juve, nel 1985 Pablito si trasferisce al Milan per 5,3 miliardi di lire. Non sceglie il 9 ma il 10, ritrova Giussy Farina, suo presidente ai tempi di Vicenza, ma smarrisce la via del gol: 2 in 20 presenze, con tanti saluti a fine stagione.

In rossonero ha fatto malino anche un'altra leggenda del nostro calcio, il Divin Codino che nel '95 saluta la Juve per 18 miliardi di lire. Accantonato da Lippi per fare spazio a Del Piero, in rossonero Roberto Baggio non riesce a ripetere gli anni di Torino: due stagioni al Milan tra alti e bassi, poi il rilancio in quel di Bologna.

Dalla Mole al Duomo, in sostanza, il percorso è complicato e accidentato. La tratta opposta, Milano-Torino, porta invece fortuna. Ne sa qualcosa Edgar Davids: meteora rossonera con tanto di rottura di tibia e perone, nel '97 saluta Milanello e va alla Juve per 9 miliardi di lire. Finisce tra gli osanna dei tifosi bianconeri e la stella conquistata fuori dallo Stadium, consacrato come uno dei migliori centrocampisti d'Europa. Quattordici anni dopo Davids, a Torino arriva anche Andrea Pirlo, con l'etichetta di bollito dopo nove anni di Milan, l'ultimo trascorso a seguire Van Bommel dalla panchina. Alla Juve va a parametro zero, scopre Conte e ritrova Allegri, lo porta in finale di Champions. Un rilancio in piena regola.

Ci sono infine gli affari convenuti un po' a entrambe, ma non troppo: lo scambio Mora-Salvadore negli anni '60, o quello Benetti-Capello nel '76. Più conveniente, quest'ultimo, ancora una volta alla Juve. Poi tante operazioni "di supporto", tra due club che storicamente sul mercato hanno avuto ottimi rapporti: Christian Abbiati prestato per sopperire all'infortunio di Buffon, Alessandro Matri che fa la spola o Nicola Legrottaglie che dopo gli anni di Juve va a Milanello per vincere uno scudetto ma con due presenze all'attivo. Nei grandi affari, però, SuperPippo permettendo, ha quasi sempre vinto la Juve: Baggio, Rossi, Bonucci e Higuain da un lato, Pirlo, Davids e lo stesso Bonucci dall'altro.