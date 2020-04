Milenkovic: "Ammetto di aver avuto paura. Vlahovic? Non mi stupisce, è molto legato alla Fiorentina"

"La voglia di tornare a giocare tantissima, non è facile per uno sportivo rimanere così a lungo a casa". Parla così a Tuttosport Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, proprio una delle squadre più colpite dal virus: "Ammetto di aver avuto paura, nessuno poteva sapere cosa sarebbe potuto succedere. Mi sono preoccupato per i compagni e i membri dello staff. Per fortuna ora stanno tutti bene".

Fra i contagiati anche il suo amico e connazionale Vlahovic: l'ha sorpresa sentirlo dire che vorrebbe diventare una bandiera della Fiorentina?

"Non mi ha stupito, so quanto Dusan sia legato a Firenze e a questi colori e quanto gli piacerebbe lasciare qui il segno. Per quanto mi riguarda in questo momento penso solo alla Fiorentina che insieme alla città mi ha accolto da subito benissimo facendomi sentire come a casa. E da parte mia ho sempre cercato di ricambiare tutto questo affetto mettendo massimo impegno e professionalità in campo e fuori".