Milenkovic disfa e si rifà. Fiorentina, attacco sterile: i voti di TMW

Fonte: Pagelle di Lorenzo Di Benedetto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sassuolo-Fiorentina 1-2

Dragowski 6,5 - Sempre attento, non può niente sul gol di Boga che sblocca la partita. Nel finale salva il risultato parando sempre sul numero 7 del Sassuolo.

Milenkovic 6 - È lui a decidere la partita con il gol dell'1-2. Per il resto la sua partita non era stata positiva, visto che nell'azione del vantaggio del Sassuolo è troppo morbido nell'intervento su Boga che lo salta netto.

Pezzella 6 - Ordinaria amministrazione per il capitano della Fiorentina che prova a essere pericoloso anche in attacco. Non entra, in negativo, nell'azione del gol di Boga. Unico neo il cartellino giallo che non gli permetterà di essere in campo nella gara di domenica contro il Parma.

Venuti 6,5 - Ha il merito di pennellare la palla sulla testa di Castrovilli per la rete del pareggio. Per il resto è forse il migliore in difesa per la Fiorentina, dalla sua parte Berardi non riesce mai a sfondare.

Sottil 5 - Il Sottil della prima giornata contro il Napoli sembra soltanto un ricordo. Non accelera mai se non dopo due minuti, per il resto è completamente evanescente. Poteva essere la sua grande occasione ma non l'ha certo sfruttata. (Dal 61' Ghezzal 6 - Fa poco più del suo compagno. Mezzo punto in più perché con il suo ingresso dà comunque il là alla vittoria della Fiorentina).

Benassi 6 - Prima da titolare in stagione in campionato e gara fatta da tanto sacrificio. L'arbitro gli annulla il gol del possibile 1-1 nel primo tempo per fuorigioco di Pulgar. Potrà essere utile quando i tre titolarissimi avranno bisogno di rifiatare. (Dall'87' Badelj sv).

Pulgar 6 - Sui calci piazzati è sempre pericoloso. Dal suo destro partono i palloni che diventano spesso pericolosi in area avversaria. Positivo nel ruolo di playmaker al posto di Badelj.

Castrovilli 7,5 - Ogni partita che gioca riesce a fare sempre qualcosa di meglio. Gol e assist nella serata del Mapei Stadium: da solo riesce a ribaltare la partita con la sua seconda rete in campionato e con l'assist per Milenkovic. Mancini non può ignorarlo e se continuerà così a novembre potrà esordire in Nazionale. Davvero super la sua prestazione.

Dalbert 6,5 - Pericoloso in fase offensiva e attento in ripiegamento. Sembra un giocatore trasformato rispetto a quello che avevamo visto all'Inter. La fascia sinistra è il suo habitat naturale e anche al Mapei Stadium è stato uno dei migliori.

Chiesa 5,5 - Gli manca il suo fedele compagno Ribery e si vede. Non arriva praticamente mai alla conclusione e quando ci prova sono i difensori a respingergli i tiri. Con Boateng l'affiatamento può e deve migliorare, già a partire dalla gara di domenica prossima contro il Parma al Franchi.

Boateng 5,5 - Colpisce il palo dopo pochi minuti e quella resta la sua azione più pericolosa. Non giocare mai dal 1' non lo aiuta a trovare la forma ma è comunque lecito aspettarsi qualcosa in più da un giocatore come lui. (Dal 75' Vlahovic 6 - Aggiunge chili e centimetri all'attacco viola: non entra nelle azioni dei gol ma il suo ingresso in campo contribuisce comunque alla vittoria della Fiorentina).