Milenkovic: "Muriel ha grandi qualità. Sogno l'Europa con la Viola"

© foto di Federico De Luca

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dell'impatto di Muriel e dei suoi obiettivi futuri: "Muriel ha fatto due grandissimi gol, è un calciatore che ha qualità e un buon tiro. Abbiamo però anche altri attaccanti molto forti, hanno caratteristiche compatibili e possono giocare insieme. Qual è il mio sogno? Ce ne sono tanti, ma non posso dirli adesso. Di sicuro come sogno ho quello di andare in Europa con la Fiorentina. Ogni uomo deve sognare".