Milik al centro del mercato. Tra rumors, smentite e sondaggi da mezza Europa

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul caso Arkadiusz Milik e sul futuro dell'ariete polacco del Napoli. Ieril'agente David Pantak ha fatto da pompiere, spiegando di essere in contatto con la dirigenza del club e che solo in caso di fallimento dei tentativi di rinnovo, allora ci sarà il pensiero a un altro club. Il Milan e Ralf Rangnick vedrebbero di buon occhio un arrivo di Milik in rossonero, in Germania però piace a Schalke 04, Borussia Dortmund e RB Lipsia. In Premier League, per il giornale, è nelle idee di West Ham ed eventualmente anche del Tottenham. In Spagna avrebbero sondato il terreno invece Atletico Madrid, Valencia e Siviglia.