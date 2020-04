Milik alla Juve spingerebbe Rugani al Napoli, Torchia: "Sarri lo ha sempre voluto"

“Sarri l’ha chiesto sia quando era al Napoli sia quando era al Chelsea. È vero, non è un titolare inamovibile e non ha giocato tutte le partite, ma quando è approdato alla Juventus ha trovato davanti a sé i due difensori italiani più forti in circolazione”. L’agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, commenta su Radio Punto Nuovo i rumors di mercato intorno al suo assistito. Le ultime lo accostano al Napoli, nell’ambito dell’operazione che spingerebbe Milik alla Juventus.

“Non abbiamo notizie di eventuali trattative in corso, né per quanto riguarda uno scambio né per quanto riguarda la sua cessione, ma si sa, nel calcio può succedere qualsiasi cosa – continua Torchia -. Se fatti in maniera intelligente, gli scambi tra giocatori possono aiutare l’impatto economico di un’emergenza come quella che ha scatenato il coronavirus”.