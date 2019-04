Milik-Aubameyang a confronto. Sfida tra grandi bomber: 43 gol totali

Fonte: Dal nostro inviato a Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida nella sfida. Questa sera al San Paolo ci sarà anche il duello tra due grandi centravanti, tra il terzo miglior marcatore della Premier League e il quinto miglior bomber della Serie A. Fino a questo momento ha segnato di più il centravanti gabonese, che ha deciso l'ultima gara di campionato contro il Watford e ha anche una media migliore. Fin qui ha realizzato 23 reti, di cui 18 in Serie A, 1 in FA Cup e 4 in Europa League.

Solo due invece i gol realizzati in Europa in questa stagione da Arek Milik, entrambi in Europa League. Dopo esser rimasto a secco nel girone di Champions, il bomber polacco è stato tra i migliori nel doppio confronto col Red Bull Salisburgo, a segno sia nel match d'andata che in quello di ritorno. In totale, i gol realizzati dall'ex bomber dell'Ajax sono 20 in 40 partite per una media perfetta di una rete ogni due match,

Aubameyang-Milik, numeri a confronto.

Pierre-Emerick Aubameyang 43 partite: 18 gol in Premier League, 4 in Europa League, 1 in FA Cup.

Arkadiusz Milik 40 partite: 17 gol in Serie A, 2 in Europa League, 1 in Coppa Italia.