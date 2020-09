Milik, braccio di ferro Napoli-Roma e la Juventus rilancia per Dzeko: 17 mln per averlo subito

Tutto si è arenato, fase di stallo nell'affare sull'asse Napoli-Roma-Torino. Arkadiusz Milik alla Roma ed Edin Dzeko alla Juventus sembravano cosa ormai fatta, invece nelle ultime ore sono nate delle difficoltà (superabili) che hanno indotto addirittura i giallorossi a pensare ad un piano B. Cos'è accaduto? Lo spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Turbolenze. Nonostante il polacco del Napoli abbia superato le visite mediche, la Roma non dorme sonni tranquilli e per questo avrebbe chiesto al club partenopeo una diversa modalità di pagamento rispetto alla formula stabilita (prestito oneroso a 3 milioni e obbligo di riscatto a 15), oltre ad una super-valutazione dei giovani Meloni e Modugno, inseriti nell'operazione.

Problemi anche Napoli-Milik. Il Napoli - scrive la Rosea - s'è irrigidito, infuriato e ha fermato tutto. Inoltre ci sarebbero dei problemi anche tra Napoli e Milik per le questioni legate a multe e possibili azioni legali dopo l'ammutinamento dello scorso 5 novembre. Aurelio De Laurentiis non molla di un centimetro circa le spettanze da corrispondere all'ex Ajax, che di par suo però si dice pronto - tramite il suo agente Pantak - a rinunciare a qualcosina pur di far ripartire l'operazione.

Sul fronte Dzeko. Intanto la Juventus è in attesa di Edin Dzeko e, dopo gli ultimi problemi tra Napoli e Roma per Milik, ha alzato l'offerta economica al club giallorosso perché non può permettersi di tirarla per le lunghe: 17 milioni di euro subito. Il quotidiano rosa spiega che dinanzi ad una cifra del genere per un 34enne i capitolini starebbero prendendo in considerazione l'idea di lasciarlo partite indipendentemente da Milik.