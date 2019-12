Interessante curiosità che riguarda Arkadiusz Milik, punta polacca del Napoli. Il numero novantanove azzurro, spiega Opta, è il terzo a segnare una tripletta nel primo tempo di una gara di Champions League per un'italiana dopo Simone Inzaghi con la Lazio e Marco Simone col Milan.

3 - Arkadiusz #Milik became the third player in #ChampionsLeague history to score a hat-trick in a first half of a game for an Italian 🇮🇹 side, after S. Inzaghi with Lazio (v Marseille in March 2000) e M. Simone with Milan (v Rosenborg in September 1996). Tris. pic.twitter.com/vRlAi1yFQn

— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 10, 2019