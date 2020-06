Milik come Ronaldo e De Ligt? Il polacco sempre nel mirino della Juve dopo il rigore decisivo

Come Ronaldo, come De Ligt, anche Arek Milik potrebbe finire alla Juve dopo averle fatto male in coppa. Il centravanti polacco, autore del rigore decisivo per la vittoria del Napoli, resta nei pensieri del club bianconero. Di più: non ha intenzione, scrive Tuttosport, di rinnovare il contratto con il club azzurro e punta a giocare con Cristiano Ronaldo. De Laurentiis lo valuta 40 milioni, la Vecchia Signora punta ad arrivarci con alcune contropartite: Bernardeschi nome gradito dagli azzurri.