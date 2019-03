"Abbiamo conquistato Roma. Grande ragazzi! Felice di aiutare la squadra a vincere". Così su Twitter Arek Milik dopo la vittoria, aperta da un suo gol, per 4-1 all'Olimpico contro i giallorossi.

Abbiamo conquistato Roma 💪 Grande ragazzi! Felice di aiutare la squadra a vincere ⚽ Forza Napoli Sempre 🔵

We conquere Rome 💪 Well done guys! I'm happy my goal helped the team 🔵

Podbiliśmy Rzym 💪 Brawo drużyna. Cieszę się, że pomogłem zespołowi 🔵 pic.twitter.com/5BcPrJhFfj

— Arkadiusz Milik (@arekmilik9) 31 marzo 2019