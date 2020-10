Milik e l'incontro con l'Italia: "Ho tanti amici azzurri ma non ero molto emozionato"

"Il confronto con l'Italia in Nations League non mi ha molto emozionato nonostante abbia alcuni amici italiani". Arkadiusz Milik, nella lunga intervista rilasciata in patria, ha parlato anche di Nazionale ripartendo proprio dal pareggio contro gli azzurri per poi proseguire a proposito del rapporto con il ct polacco dopo l'addio di Nawalka: "Non ho giocato molto ed è stata una delusione. Però sono successe anche alcune cose che mi hanno costretto a stare fuori: alcuni acciacchi, o anche solo un raffreddore. Altre volte, l'allenatore ha pensato di cambiare la squadra, magari giocando con tre centrocampisti. In realtà però, la partita contro la Finlandia, nel bel mezzo dei miei problemi col Napoli, mi ha fatto capire che il tecnico pensa a me e ho sentito la sua fiducia. L'ho apprezzato molto". Infine, un riferimento anche a Lewandowski: "E' un'ispirazione. Sono contento che un calciatore polacco abbia dimostrato che è possibile avere grande successo anche a livello internazionale. E' un modello per molte persone e in molti modi. A partire dal fatto che vuole migliorare costantemente, ogni giorno".