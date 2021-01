Milik e Llorente esuberi del Napoli. Ma la posizione del club azzurro è molto diversa

vedi letture

Da una parte Arkadiusz Milik, dall'altro Fernando Llorente. Due esuberi del Napoli che hanno le valige pronte, o quasi, e che fanno gola a mezza Serie A. La questione legata al polacco va avanti ormai da mesi, dalla scorsa estate almeno, con il braccio di ferro tra il Napoli e il giocatore che rischia anche di andare in tribunale, ma che sembra essere ancora lontana dalla parola fine. La posizione del club di Aurelio De Laurentiis è chiara: il giocatore è tornato prepotentemente in orbita Atletico Madrid dopo la rescissione del contratto di Diego Costa ed è fuori rosa da tempo, ma dall'altra parte il Napoli non ha paura di perderlo a zero e non intende agevolare il suo addio: per prenderlo servono 15 milioni di euro e difficilmente, visto che a febbraio lo stesso Milik sarà libero di accordarsi a zero con chiunque, i partenopei saranno accontentati.

Diverso il discorso relativo a Fernando Llorente. La Juventus continua a pensarci, perché ai bianconeri serve una quarta punta da affiancare a Ronaldo, Dybala e Morata e perché lo spagnolo conosce alla perfezione il mondo bianconero. In questo caso, con il suo contratto in scadenza nel 2021, il Napoli è pronto a liberare il basco a zero ma non vuole rinforzare le dirette concorrenti, tra le quali, logicamente, la Juventus. Nelle prossime settimane in molti busseranno alla porta del giocatore, magari senza passare dal Napoli, e lo stesso Llorente sarà abbastanza libero di scegliere, togliendo però dalle possibilità le squadre di vertice della Serie A. L'ex Tottenham potrà tornare protagonista, ma all'estero o in club italiani di seconda fascia.