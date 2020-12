Milik è sul mercato. Il connazionale Kamil Glik: "Magari venisse al Benevento..."

Arkadiusz Milik è sul mercato. L'ha ribadito nella serata di ieri anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, augurandosi di trovare a gennaio la soluzione migliore per il club e per il calciatore.

Milik sarà quindi un pezzo pregiato della prossima finestra di calciomercato. "Magari venisse al Benevento", ha detto oggi ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli il capitano del Benevento Kamil Glik che è anche connazionale di Milik. "Sicuramente - ha detto - non è una situazione facile per lui e per il club. Ma non vorrei entrare nel merito della questione".

Glik s'è poi soffermato anche sul difficile momento del Torino, sua ex squadra: "Mi dispiace per quello che sta succedendo al Torino. Sono legato al club, secondo me alla fine si salveranno. Però anche qui non voglio entrare nel merito di una situazione che non conosco".