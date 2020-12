Milik-Giroud per l'attacco dell'Inter o resta Pinamonti? Tutto passa dalla gara con lo Shakhtar

Come riporta Tuttosport, l'Inter a gennaio proverà a portare a Milano un attaccante che possa ricoprire il ruolo di vice-Lukaku. Tutto dipenderà dalla sfida di mercoledì con lo Shakhtar: se l'Inter andrà avanti in Champions o retrocederanno in Europa League, servirà un elemento di valore che possa far rifiatare Lukaku in alcune cirocstante. Altrimenti se dovesse arrivare l'eliminazione dall'Europa, la società potrebbe decdire di rimanre così, con Pinamonti quarta punta.

Milik o Giroud - I nomi per rinforzare l'attacco sono sempre gli stessi: Arkadiusz Milik e Olivier Giroud. Il francese, dopo il poker al Siviglia in Champions, ha giocato e segnato sabato contro il Leeds. Se Lampard continuerà ad utilizzarlo, Giroud continuerà a Londra fino al termine della stagione. Milik invece resta fuori rosa a Napoli, De Laurentiis lo valuta 18 milioni e l'Inter ci pensa perché deve ricevere i 19 milioni del riscatto di Politano.