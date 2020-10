Milik, i 20' contro l'Italia dividono la Polonia: si va dal 3 in pagella alla sufficienza piena

Venti minuti per Arkadiusz Milik, ieri sera, in Polonia-Italia. Come è stata giudicata la prestazione dell'attaccante dalla stampa polacca? Pochi minuti, forse troppo pochi per mettersi in evidenza: Przeglad Sportowy dà un 4 in pagella (i voti vanno dall'1 al 10 ma senza i mezzi voti). Non lascia il segno e perde anche qualche pallone. Ancora più dura l'emittente privata TVN24 che "bastona" il giocatore con un 3. Di diverso avviso la popolare Radio Zet che considera la sua prova sufficiente. Promosso anche da sport.pl che in una scala da 1 a 6 assegna un buon 3.5. Diverso il giudizio di interia.pl che non va oltre il 2.5.