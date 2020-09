Milik-Juve, ecco perché la trattativa s'è arenata: De Laurentiis voleva (l'incedibile) Cuadrado

In uscita dal Napoli, Arkadiusz Milik è uno degli uomini mercato più interessanti in questa finestra di calciomercato. Promesso sposo alla Juventus per settimane, il centravanti polacco è adesso molto più vicino alla Roma, che prima però di puntare sull'ex Ajax dovrà cedere il bomber bosniaco Edin Dzeko.

Il quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola rivela un retroscena relativo alla trattativa tra Napoli e Juventus, in questo momento in fase di stallo. Aurelio De Laurentiis aveva aperto alla possibilità di uno scambio ma aveva chiesto al club campione d'Italia Juan Cuadrado, giocatore dichiarato incedibile dalla Juve.