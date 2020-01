Milik, messaggio a Zaniolo: "Riabilitazione lunga, bisogna lavorare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domenica sera Nicolò Zaniolo si è infortunato e gli esami hanno mostrato una rottura del legamento crociato. Lo stesso infortunio che patì, per ben due volte, Arkadiusz Milik, che nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli ha mandato un altro messaggio al centrocampista della Roma: "Mi dispiace tanto per lui. Io mi sono rotto due volte, sono momenti brutti, ma bisogna lavorarci. Si è già operato, la riabilitazione sarà lunga e complicata. Spero di vederlo all'Europeo, ma non so se riuscirà perché i tempi sono stretti".