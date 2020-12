Milik-Napoli, è ancora muro contro muro. Il polacco sui social: "Intanto io mi alleno col sorriso"

Il caso Arek Milik non si sblocca a Napoli. Come raccontatovi ieri proprio su queste colonne, neanche l'incontro che si è tenuto alla Filmauro di Roma tra il club partenopeo e l'entourage dell'attaccante polacco ha portato infatti i risultati sperati. Niente addio gratuito a gennaio, niente risoluzione delle pendenze e 15 milioni da incassare per la cessione. Tutto questo, nonostante la scadenza del contratto a giugno.

Un muro contro muro al quale lo stesso Milik ha risposto proprio in questi minuti sui social. "E io intanto continuo ad allenarmi con il sorriso", il post del centravanti ex Ajax. Sorridente, come da commento, e rigorosamente in tuta azzurra. In attesa di definire un futuro che ancora oggi appare tutt'altro che scritto.