Milik per Simeone: il Cholo vuole il polacco per l'attacco. Col Napoli è stallo sul rinnovo

L'Atletico Madrid, spiega oggi Il Corriere dello Sport in edicola, torna su Arkadiusz Milik. L'ariete polacco è un nome che piace molto anche alla Juventus e la trattativa per il suo rinnovo con il Napoli è in stallo. Già prima dello stop per pandemia era arenata, adesso è totalmente bloccata e il Cholo Simeone lo vedrebbe come riferimento ideale per il suo attacco. E ad Arek la prospettiva Madrid piacerebbe e non poco.