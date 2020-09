Milik-Roma e Dzeko-Juve, lunedì dovrebbero arrivare le firme. Risolti tutti i dettagli

vedi letture

Arkadius Milik lunedì mattina dovrebbe concludere la lunga telenovela dell’estate e firmare il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi 5 anni. Risolte nelle ultime ore le rimanenti pendenze con il Napoli, il polacco domani mattina firmerà il rinnovo con il Napoli fino al 2022 in modo da permettere agli azzurri di cederlo con la formula del prestito oneroso (3 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni più ulteriori 7 milioni di bonus alla Roma. Poi lunedì ci sarà la firma con la sua nuova società e di conseguenza quella di Edin Dzeko, con la Juve: domani il bosniaco giocherà con la Roma la sfida all'Hellas Verona, poi l’attaccante partirà per Torino lunedì per andare a firmare il contratto biennale da 7,5 milioni a stagione. La Roma dalla sua cessione dovrebbe incassare circa 15 milioni, rivela Repubblica.