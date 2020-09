Milik-Roma, non c'è ancora la fumata bianca. Stamattina il polacco s'è allenato a Napoli

vedi letture

Non si sblocca la trattativa per il trasferimento di Arkadiusz Milik dal Napoli alla Roma. I due club non hanno ancora trovato la quadra economica per il passaggio dell'ex Ajax nella Capitale e, di conseguenza, c'è ancora da aspettare sul fronte Dzeko-Juventus.

Il bomber polacco nell'ultimo fine settimana s'è sottoposto a visite mediche in Svizzera, la Roma quest'oggi ha smentito di aver esternato dubbi sulle sue condizioni fisiche. Ma intanto non accelera per il suo arrivo e, riporta 'Sky', per questo motivo questa mattina Milik mentre la squadra era a Parma per la gara del Tardini s'è allenato da solo a Castel Volturno.