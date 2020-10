Milik sfoga la rabbia in Nazionale: 90' per il polacco, a segno nel 5-1 alla Finlandia

Arkadiusz Milik è stato escluso dal Napoli sia dalla lista dei 25 per il campionato che da quella consegnata alla UEFA per le coppe europee e quindi fino a gennaio non potrà scendere in campo in competizioni ufficiali col club. Un vero e proprio caso, inevitabile dopo la mancata cessione di un giocatore ormai ai margini del progetto tecnico di Gattuso. Stasera, però, l'attaccante ha giocato 90' con la Polonia nell'amichevole contro la Finlandia, realizzando la rete del definitivo 5-1. A segno anche un'altra vecchia conoscenza della Serie A, Krzysztof Piatek.