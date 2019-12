© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Napoli subito in vantaggio al 3' contro il Salisburgo con Milik! Gli azzurri sfruttano un grave errore del giovanissimo portiere Vandervoort, che ha provato, dopo un retropassaggio corto di Lucumi, a saltare Mertens in pressing incontrando però l'intervento del polacco capace a raccogliere la palla e scaraventare in rete l'1-0 della squadra di Ancelotti. In questo momento il Napoli sarebbe qualificato agli ottavi come primo nel girone visto che il Liverpool sta pareggiando a Salisburgo.