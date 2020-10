Milik sul futuro: "Non ho accordi con nessuno ma spero di lasciare il Napoli a gennaio"

Nella lunga intervista rilasciata a Sportowefakty.pl da parte di Arkadiusz Milik, l'attaccante del Napoli ha parlato anche dell'ultima stagione oltre che della Nazionale: "E' stato un anno strano a causa della pandemia. Le nostre prestazioni non sono state il massimo visto che siamo arrivati settimi. Abbiamo passato momenti molto difficili, anche a causa del cambio dell'allenatore. Poi c'è stata la sosta per il Coronavirus. Ma la stagione è finita in bello stile e ho vinto il mio primo trofeo in carriera".

Cosa si aspetta dai prossimi mesi?

"Adesso aspetterò la prossima finestra di mercato e spero che i club possano trovare un'intesa. Fisicamente sto bene, mi sono allenato molto individualmente e giocherò delle partite con la Nazionale. In tre mesi la mia forma non ne risentirà molto.

Ha già un accordo con un nuovo club?

"Non sono d'accordo con nessuno, vedremo come andrà a finire. Tutto ricomincerà dall'inizio".