Milik sulla rapina: "Mi stavano aspettando. Non so modello né targa"

Il Mattino parla della rapina avvenuta nei confronti di Arkadiusz Milik di un Rolex Daytona dopo la sfida contro il Liverpool, in Champions League. "Non so indicare né il modello né il numero di targa, entrambi erano travisati, avevano i caschi integrali sul volto. Quello con la pistola ha battuto con il calcio sul finestrino chiuso e, senza proferire parola, mi ha indicato di consegnare l'orologio. Non credo che i rapinatori mi abbiano seguito, ritengo invece che mi stessero aspettando nei pressi della mia abitazione".