Milik vs. Mertens, atto II. Stavolta è il polacco a reclamare più spazio

Esce Mertens, entra Milik e il polacco segna. Un film già visto, a parti invertite, nella sfida del San Paolo contro la Roma. In quell'occasione fu l'attaccante belga a firmare la rete che regalò al Napoli di Carlo Ancelotti il pareggio, stasera è stato Arek a mettere alle spalle di Berisha un pallone pesantissimo, che vale tre punti di piramidale importanza su un campo difficile come quello dell'Atalanta. Tre punti che consentono al Napoli di rimettersi alle spalle l'Inter e di non far scappare ulteriormente la Juventus, trovando un senso al campionato italiano (alla lotta Scudetto) ancora per un po'.

A fine partita, le dichiarazioni dell'ex Ajax sanno di déjà-vu: "Giusto che voglia giocare di più, vorrei giocare sempre, segnare sempre. Ma il calcio è così, a volte non è come vogliamo. Sono felice per questa vittoria, ci concentriamo solo sul lavoro". Le stesse parole, più o meno, pronunciate da Dries lo scorso 28 ottobre. Ancelotti finora è stato bravissimo a gestire il dualismo tra i due, ottenendo quasi sempre il massimo profitto. Ma c'è una linea sottile tra avere a disposizione due attaccantu scontenti o due musi lunghi: l'ex tecnico di Milan e Real Madrid lo sa e dovrà dar fondo a tutta la sua rinomata fama da pater familias per mantenere alto il livello e non creare malumori all'interno di un gruppo che, finora, ha dato prova di essere unito e ambizioso.