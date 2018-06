Milinkovic a La Stampa: "Che stimolo i 150 mln. Juve grande squadra"

© foto di Federico Gaetano

"Che stimolo essere valutato 150 milioni Juve? Grande squadra". Parola di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Serbia e della Lazio, raggiunto da La Stampa in quel di Mosca: "Tutti parlavano di me, ma io mi sono accostato con semplicità, come un giovane con poca esperienza in Nazionale: questo Mondiale, che ricorderò sempre, mi ha aiutato a capire cosa posso fare per crescere ancora. Cerco sempre di migliorarmi, riguardo da solo tutte le mie partite".

Sulla Juventus.

"Grande squadra, uno dei top club italiani: basta guardare gli scudetti e le coppe".

Ai tifosi della Lazio cosa dice?

"Che i tre anni, bellissimi, mi rimangono nel cuore. Al ritorno dalle vacanze, vedrò cosa fare: se rimanere, perché anche quello mi piace, o andare via. Dipende tutto dalla società".