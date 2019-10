Milinkovic brilla nonostante il ko. E il Chelsea lo tiene d'occhio per giugno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ieri sera a Celtic Park c'era un osservato speciale: scout del Chelsea presenti per vedere dal vivo Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo già la scorsa estate sembrava vicino all'approdo in Premier League con il Manchester United che aveva pensato a lui per i dopo-Pogba.

Non solo i Red Devils, evidentemente, lo ritengono un profilo perfetto per il centrocampo. I blues del resto non hanno calciatori con le caratteristiche del laziale e il blocco del mercato impedirà qualsiasi manovra fino a giugno.

Nonostante la sconfitta Milinkovic ha fatto vedere molte delle qualità che lo hanno portato ad essere uno dei migliori centrocampisti della Serie A. L'abilità nel gioco aereo, anzitutto: la sua stazza lo porta a dominare, divenendo una sponda preziosa per i lanci di Strakosha. Ma anche la generosità e forza fisica: quello di Celtic Park è stato un Milinkovic generoso, capace di ripiegare e strappare palloni agli avversari, per poi ribaltare l'azione. In una di esse quasi manda in gol Correa: il palo colpito dall'argentino cambierà la storia della partita, una sliding door che ha impedito al numero 21 di essere eletto a protagonista del successo. Nell'ultima estate il presidente Claudio Lotito ha aperto a una cessione per una cifra congrua: i tempi per il salto in Premier League sono maturi: Manchester o Londra che sia.