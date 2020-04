Milinkovic è tornato super: in estate la Lazio se lo terrà stretto

Lotito vuole tenerlo? Sì. Milinkovic rimarrà alla Lazio? Probabile, ma non si sa. Tra le due estremità - la volontà della Lazio e la sua effettiva realizzazione - c'è di mezzo l'incertezza del calciomercato. Già imprevedibile per antonomasia, a maggior ragione lo sarà questa sessione estiva, che sarà la prima post Coronavirus.

I fatti sono chiari: il centrocampista, tornato quest'anno su livelli altissimi, ha un contratto fino al 2023 a 3,5 milioni a stagioni (il più alto in rosa insieme a Immobile). Tra il suo agente Kezman e il ds Tare scorre buon sangue, anche i rapporti del giocatore con la squadra, lo staff e la dirigenza sono ottimi. Milinkovic a Roma si trova bene e, in previsione di una possibile Champions, non rimarrebbe scontento. "Lo abbiamo sempre trattato bene, abbiamo rivisto il suo contratto più volte, stiamo crescendo tutti insieme. Mi fa piacere che parla di famiglia", ha spiegato a fine febbraio Lotito. Il serbo però al tempo stesso non ha neanche mai nascosto le sue ambizioni, soprattutto quando nel passato alcuni club si sono fatti avanti per strapparlo al presidente bianccoeleste, che è stato intransigente e inflessibile sul prezzo fissato. Nel 2018 ha detto, testualmente, di "aver rifiutato 160 milioni", e anche l'anno scorso ha sempre sparato cifre altissime. "Non dobbiamo cederlo per fare mercato". È sempre stato chiaro Lotito e viene da pensare che nei prossimi mesi alzerà ancora di più l'asticella. Se qualcuno accontenterà le sue richieste (non meno di 100/120 milioni), allora Milinkovic, diventato più maturo e continuo, potrebbe andare via, altrimenti la nuova Lazio formato Champions ripartirà da lui. Nell'era immediatamente post Covid-19 - con tutte le conseguenze economiche che comporterà - in pochi a Formello si aspettano di ricevere un assegno con quella somma sopra, ma il mercato rimane sempre un'incognita e gli scenari possono cambiare in poche ore.