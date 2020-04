Milinkovic, la trasformazione vista dai dati: duelli, palle recuperate, falli e chilometri percorsi

Fino a qualche tempo fa in molti non avevano ancora capito la trasformazione del gioco di Milinkovic: meno trequartista, più tuttocampista box to box. "Non incide più", "Lotito doveva venderlo", "segna sempre di meno": le critiche che prima gli si rivolgevano, ma che adesso sono scomparse. Perché la metamorfosi del centrocampista serbo è lampante ed è uno dei segreti dell'incredibile annata della Lazio, seconda in classifica a -1 dalla Juventus, già battuta due volte in campionato e a dicembre in Supercoppa italiana.

Inzaghi ha chiesto a Milinkovic più applicazione e sacrificio nel correre all'indietro, non solo in avanti palla al piede. Disponibilità necessaria per supportare la coesistenza in campo di Luis Alberto, Correa (o Caicedo) e Immobile, una batteria offensiva che si regge su un equilibrio garantito molto dal 25enne ex Genk, che è "uno generoso" come dice sempre il tecnico. "Facciamo bene entrambe le fasi anche perché corrono tutti. Milinkovic ci dà una grande mano anche sui calci piazzati in difesa per i colpi di testa", ha detto Acerbi. I compagni lo sanno e i numeri lo testimoniano: è il giocatore di Serie A che ha fatto più falli (52), che ha combattuto più duelli (384, Castrovilli è secondo a 379) e il primo centrocampista per palloni recuperati (309). Inoltre nella rosa biancoceleste è quello che in media percorre più chilometri (10,916) a partita di tutti. Un lavoro oscuro che inizialmente non è stato capito, ma che adesso viene riconosciuto in maniera univoca. Tanta quantità, sì, ma poi anche qualità perché in A su 25 presenze ha segnato 4 gol e firmato 5 assist. Un giocatore totale che Inzaghi spera di tenere anche per la prossima stagione, mercato permettendo.