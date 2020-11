Milinkovic positivo in Nazionale? Inzaghi: "Normale che ci sia malcontento. Situazione difficile"

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Crotone, ha parlato anche di Milinkovic-Savic, risultato positivo al Covid-19 nel ritiro della sua Nazionale: "È normale che ci sia malcontento, mio e dei miei colleghi. Il rientro dalle Nazionale è stato difficile per Inter e Cagliari, così anche per il Milan. La situazione è anomala ed è normale che pensando alle tante partite ravvicinate Milinkovic ci mancherà, ma sono fiducioso per il suo recupero in tempi brevi"