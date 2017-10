Milinkovic-Savic all'assalto della Juve. Anche per convincere Allegri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Juventus-Lazio non sarà una partita come le altre per Sergej Milinkovic-Savic. Non solo perché insieme ai compagni cercherà di replicare il successo di Supercoppa, ma soprattutto perché questa potrebbe essere una delle ultime volte che si recherà all'Allianz Stadium da avversario. Infatti non è un segreto che il centrocampista serbo sia uno dei principali obiettivi di Marotta in vista della prossima estate. I rapporti con Lotito sono migliorati molto, non sono idilliaci, ma sono abbastanza a posto per poter intavolare una trattativa che in ogni caso di preannuncia come la più florida della storia per le casse biancoclesti. La valutazione che il presidente laziale supera i 70 milioni di euro, una cifra pazzesca che però, visti i tempi che corrono, risulta essere giusta per uno dei centrocampisti più completi di tutta Europa. Allegri avrebbe fatto carte false per averlo l'estate scorsa, ma la Lazio ha risposto no a tutti i sondaggi. La prossima estate le cose saranno diverse, perché Lotito sarà pronto a trattare la cessione del calciatore ma anche perché sulla panchina bianconera cambierà la guida tecnica. Questo non significa che Milinkovic non sarà ancora un obiettivo juventino, anzi. Per i dirigenti della Vecchia Signora infatti, rappresenta quel centrocampista top player capace di rompere gli equilibri e migliorare clamorosamente la qualità della mediana. Un acquisto simile a quello che ha portato Higuain a Vinovo, per intendersi: massima spesa, massima resa. Questo non vuol dire che sicuramente il laziale diventerà un nuovo giocatore della Juventus, ma sulla trattativa che prima o poi si aprirà ufficialmente tra le due società sarebbe tranquillamente possibile mettere una mano sul fuoco.