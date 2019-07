Milinkovic-Savic allo United: è lui il dopo Pogba. Inter alla finestra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono ore decisive per il passaggio di Sergej Milinkovic-Savic al Manchester United. E' il nome per il dopo Paul Pogba, spiega Il Corriere della Sera nella sua edizione romana. Il Paris Saint-Germain ha frenato, l'Inter potrebbe farsi avanti solo in futuro e la Lazio è pronta ad affrontare la discussione coi Red Devils per la cessione del centrocampista serbo.