Milinkovic-Savic eroe della sfida contro la Norvegia. I media serbi: "Vale 100 milioni"

vedi letture

Una doppietta fantastica che ha trascinato la Serbia alla finale contro la Scozia. Milinkovic Savic ha trascinato i compagni all'ultimo atto con i britannici, contro cui si giocheranno un posto per il prossimo Europeo. Una competizione a cui i serbi non partecipano da 20 anni. I media e i tifosi incensano Milinkovic, diventato con i suoi gol il protagonista assoluto di giornata. Del centrocampista della Lazio scrivono: “L’eroe del nostro calcio, un movimento in risalita. Sergej vale davvero 100 milioni!”. In patria quindi danno ragione al presidente Claudio Lotito che ha sempre considerato il numero 21 un valore assoluto. Non si è accontentato degli spiccioli e, nonostante la crisi dovuta al coronavirus, non si è mai mosso dalla sua valutazione a tre cifre. Adesso Sergej brilla più del solito ed è pronto a trascinare Serbia e Lazio sempre più in alto.